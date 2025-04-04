Подорожание хлеба в Днепре уже значительно сказывается на бюджете горожан, сообщает Politeka.

Хлебные изделия являются важной частью ежедневного рациона, и каждый скачок в стоимости ощущается в кошельке. За последний месяц цены на популярные сорта изменились.

В частности, стоимость батона выросла на 1,5–2 гривны. Если недавно его можно было приобрести за 28, то сейчас цена колеблется на уровне 30 гривен за стандартный батон (450 г). Это существенный скачок, который не мог стать незаметным для покушения.

Кроме того, цены на нарезную продукцию также поднялись. Теперь за нарезной весом 450 г горожанам придется заплатить около 30 гривен, что на 2 больше, чем раньше.

Что касается изделий из пшеничной муки, то здесь ситуация тоже не очень оптимистичная. Подорожание хлеба в Днепре коснулось даже пшеничного весом 650 г. Его можно купить 40-42 гривны, что на 1,5 больше, чем в марте. Цены на ржаные изделия тоже выросли. Например, "Рига" (300 г) выросла с 43 грн до 44,5.

Аналитики отмечают, что такая ситуация обусловлена ​​несколькими факторами, среди которых рост затрат на производство, логистику и энергетические ресурсы. Также не последнюю роль играет нестабильная ситуация на рынке сырья.

Специалисты советуют жителям города быть внимательными к своим расходам, планировать покупки и обращать внимание на акционные предложения, чтобы снизить свои расходы.

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