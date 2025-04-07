Подорожание молочных продуктов в Днепре наблюдается в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Так, средняя стоимость молока Простонаше 1% (900 мл) сейчас составляет 52,42 гривен, что на 0,62 больше, чем в марте этого года. Текущие ценники на молоко в разных магазинах варьируются от 47,53 у Metro до 57,30 у Megamarket. За последний месяц Простонаше 1% подорожало почти на 1 гривну, что является частью общей тенденции.

Не менее существенно подорожало масло "Селянське" – 72,5% (200 гр). Средняя цена составляет 117,25 грн, что на 8,32 больше, чем в марте 2025 года. В магазинах Auchan можно приобрести масло по самой низкой цене – 113,90 грн., в то время как в Megamarket этот товар продается за 119,40 грн. По сравнению с прошлым месяцем стоимость выросла на 8,32, что значительно отразилось на покупках потребителей.

Также увеличение стоимости коснулось сливок Простонаше 10% (200 мл). Средняя его сумма на сегодняшний день составляет 34,72 гривны, что на 0,30 больше, чем в марте. Сливки можно найти по цене от 33,18 у Metro до 37,30 у Megamarket. Это свидетельствует о незначительном, но стабильном подорожании на рынке.

Также следует обратить внимание на кефир "Селянський 2,5%" (950 мл), ценник которого в среднем составляет 60,74 гривен, что на 1,17 больше, чем в марте. В разных магазинах расценки на кефир варьируются от 53,90 грн у Auchan до 66,99 у Novus.

Подорожание молочных продуктов в Днепре становится четко выраженной тенденцией, которую следует учитывать при планировании бюджета на месяц.

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