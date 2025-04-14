На украинском рынке труда сохраняется дефицит представителей рабочих специальностей, однако есть востребованные вакансии в Днепре, сообщает Politeka.net.
Рассказываем подробности и все подробности.
По словам представителей Государственной службы занятости (ГСЗ), спрос на определенные профессии обусловлен высокой текучестью кадров. К примеру, часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики, что приводит к большому количеству открытых вариантов в этих сферах.
Кроме того, ажиотажная ситуация наблюдаются за профессиями, присутствующими почти во всех секторах экономики, такими как водитель, бухгалтер, юрист, экономист.
Наиболее востребованные вакансии в Днепре:
Сфера торговли и обслуживания:
- Продавец
- Администратор
- Повар
- Охранник
- Торговый представитель
- Бариста
- Официант
- Бейкер
Квалифицированные рабочие:
- Водитель
- Слесарь
- Комплектовщик
- Швея
- Електрик
- Электромонтер
Профессионалы и специалисты:
- Бухгалтер
- Инженер
- Врач
- Фармацевт
- Медицинская сестра
- Механик
- Экспедитор
- Технолог
- Учитель
- Экономист
Наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих по следующим профессиям: электромонтер; слесарь-сантехник; токарь; электрогазосварщик; слесарь-электрик; монтер колеи; фрезеровщик; машинист экскаватора; оператор станков с программным управлением и т.д.
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