Востребованные вакансии в Днепре наблюдаются за профессиями, присутствующими почти во всех секторах экономики.

На украинском рынке труда сохраняется дефицит представителей рабочих специальностей, однако есть востребованные вакансии в Днепре, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности и все подробности.

По словам представителей Государственной службы занятости (ГСЗ), спрос на определенные профессии обусловлен высокой текучестью кадров. К примеру, часто увольняются продавцы, официанты, баристы, подсобные рабочие и грузчики, что приводит к большому количеству открытых вариантов в этих сферах.

Кроме того, ажиотажная ситуация наблюдаются за профессиями, присутствующими почти во всех секторах экономики, такими как водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

Наиболее востребованные вакансии в Днепре:

Сфера торговли и обслуживания:

Продавец

Администратор

Повар

Охранник

Торговый представитель

Бариста

Официант

Бейкер

Квалифицированные рабочие:

Водитель

Слесарь

Комплектовщик

Швея

Електрик

Электромонтер

Профессионалы и специалисты:

Бухгалтер

Инженер

Врач

Фармацевт

Медицинская сестра

Механик

Экспедитор

Технолог

Учитель

Экономист

Наибольший дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих по следующим профессиям: электромонтер; слесарь-сантехник; токарь; электрогазосварщик; слесарь-электрик; монтер колеи; фрезеровщик; машинист экскаватора; оператор станков с программным управлением и т.д.

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