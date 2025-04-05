Цены на квартиры в Днепре продолжают разниться в зависимости от района и других условий.

Цены на квартиры в Днепре продолжают меняться в 2025 году, учитывая экономические факторы и изменения спроса, сообщает Politeka.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья сейчас составляет в среднем $746. Однако она может существенно отличаться в зависимости от района, типа дома и площади. Да, наиболее стабильно высокие цены сохраняются в центральных кварталах города, таких как Соборный и Шевченковский.

К примеру, средний ценник 1-комнатной в этих местах составляет от $33,000 до $43,500, в зависимости от расположения и состояния недвижимости. В то же время в более отдаленных районах, таких как Новокодацкий и Чечеловский, расценки значительно ниже. Здесь можно приобрести 1-комнатную от $24,000 до $28,000, что делает эти варианты более доступными для покупателей с ограниченным бюджетом.

Несмотря на некоторые колебания, цены на квартиры в Днепре остаются умеренными по сравнению с другими крупными городами Украины. Кроме того, увеличивается спрос на новостройки, особенно в центре и пригороде, что свидетельствует об улучшении инфраструктуры и развитии города.

Цены сохраняют свою стабильность в 2025 году, и это делает рынок жилья привлекательным для тех, кто планирует инвестировать в недвижимость или приобрести первый дом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.