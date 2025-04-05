Из-за возможных перегрузок сети графики отключения света в Днепре 6 апреля могут изменяться без предупреждения.

Графики отключения света в Днепре 6 апреля могут быть введены в любой момент, сообщает Politeka.

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме жителей просят быть готовыми к переменам.

Как сообщают в ДТЭК, энергетическая ситуация в городе остается напряженной. Несмотря на то, что на утро 6 апреля плановые обесточивания не введены, графики отключения света в Днепре 6 апреля могут изменяться в зависимости от нагрузки на сеть и возможных аварий. Особое внимание следует обратить на периоды с 09:00 до 21:00 – именно в эти часы система работает с максимальной нагрузкой.

Специалисты отмечают: даже в случае остановки подачи электроэнергии потребители получат предупреждение через официальные каналы – сайт ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram, а также через страницы компании в социальных сетях. Там же можно оставить обращение или проверить актуальную информацию об обесточивании.

В компании призывают жителей с пониманием относиться к возможным обесточиваниям, так как такие меры позволяют стабилизировать работу всей энергосистемы региона.

При длительном отсутствии света советуют заранее зарядить мобильные устройства и подготовить фонарики. Важно также позаботиться об альтернативных источниках питания для медицинского оборудования или других важных приборов.

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