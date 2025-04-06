Горожане уже могут узнать, какими будут графики отключения света в Днепре 7 апреля.

Графики отключения света в Днепре 7 апреля предусматривают проведение плановых работ с 08:00 до 17:00 по ряду адресов, сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.

Также жителей просят заранее подготовиться к обесточиванию: зарядить мобильные устройства, приборы и альтернативные источники освещения. В случае изменений графики отключения света в Днепре 7 апреля будут обновлены на официальных платформах.

Отключения коснутся жителей следующих улиц в областном центре: Автотранспортная (дома 5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29), Макарова (1, 3, 3А, 5–23 (нечетные), 23А, 25, 25Г), Холодноярская (21, 28) резка (16, 20, 20А), а также Рабочая (148, 174, 176, 178, 178Д).

Кроме того, сообщают о плановых работах в г. Павлоград 7.04 с 08:00 до 17:00 по адресу ул. Богдана Ступки (1–18, 19А, 20, 22, 24), Братская (1, 1А, 3, 3А, 5–31 (нечетные)), Заводская (23), Лебединская (1, 3, 3А, 5–23 (нечетные)), Линейная (1 , 7А, 8–10, 10А, 11, 12, 12А, 13–20, 20А, 21–24, 26–38 (четные).

Следить за актуальной информацией о расписании можно на сайте оператора или через чат-боты в Viber и Telegram. Также жители могут обратиться в контакт-центр для уточнений.

Рекомендуется проверить работу аварийного освещения в подъездах и подготовить все необходимое для комфортного пребывания без света. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в аварийную службу или местный управляющий домом.

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