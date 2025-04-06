Украинцы уже могут узнать, какими будут графики отключения света в Днепре на неделю с 7 по 13 апреля.

Графики отключения света в Днепре на неделю с 7 по 13 апреля предполагают проведение плановых работ на разных улицах города, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из сообщения Центральной Энергетической Компании (ЦЭК) в Днепропетровской области.

С 7 апреля с 08:00 до 17:00 обесточены будут улицы: Автотранспортная (5, 8А, 12, 16Г, 19, 23, 29), Макарова (1, 3, 3А, 5-23, 23А, 25, 25Г), Холодноярская (21, 22-28 (четные)), Академика Янгеля (20) Рабочая (148, 174, 176, 178, 178Д), Криворожская (16, 20, 20А) и Рабочая (148, 174, 176, 178, 178Д).

На 8.04 с 08:00 до 17:00 планируется обесточивание по следующим адресам: пер. Пихтовый (4-16 (парные)), Листяной (1, 2, 2А, 3-18), Полковника Абриньбы (20), ул. Холодноярская (1-20), Домотканская (5А), Кыргызская (1, 3, 5А), пр-т. Богдана Хмельницкого (93-101 (нечетные)) и Александра Поля (98, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А).

9 числа с 08:00 до 17:00 обесточат адреса на Макарова (1Б), пер. Пихтовый (3, 5), ул. Заболотного (1-19, 19А, 20-24, 26), Василия Слипака (1, 1А, 2, 2А, 3-10, 12, 14, 16), Энергетическая (2А), Корейская (2, 2А, 4, 6, 8, 1 -7, 7А, 8-11, 11А, 12-18, 20, 24), Шинна (3, 4), пр-т. Богдана Хмельницкого (53, 55, 59).

Отметим, что энергетики призывают украинцев экономить электроэнергию, особенно в вечернее время. Также рекомендуется подзарядить свои гаджеты, в частности телефоны, павербенки, поскольку из-за нестабильной ситуации в энергосистеме придется немного посидеть в темноте.

Кроме того, 11.04 с 08:00 до 17:00 плановые работы предусматривают отключение по адресам: ул. Автозаводская (1), Анны Немец (2, 2А, 4, 6, 8), Николая Погребняка (1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б, 2, 2 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22), ул. Алексея Тищика (1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66), пер. Изюмский (12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 66А, 6 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95 (нечетные), 109), пер. Николая Погребняка (1, 4), проезд Шахматный (2, 4-7, 9, 11), Шинная (8, 17, 17Д, 19), пр-т. Богдана Хмельницкого (49А, 49Б), ул. Василия Слипака (23, 25), Ивана Франко (1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31 (нечетные), 31А), Квартальная (47), Победы (200-210 (четные)), Ивана Франко (1-11 (1-1)

Не забудьте подготовиться к остановке подачи электроэнергии, зарядить мобильные устройства и запастись водой. Актуальную информацию о графиках отключения света в Днепре на неделю с 7 по 13 апреля можно получить на сайте компании или через чат-боты в Viber и Telegram.

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