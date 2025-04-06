В местном коммунальном предприятии сообщили, по каким адресам применят графики отключения воды в Днепре с 7 по 13 апреля.

Графики отключения воды в Днепре с 7 по 13 апреля будут применены для абонентов КП «Днепропроводоканал», сообщает Politeka.

Как говорится в сообщении коммунального предприятия, остановка водоснабжения будет касаться многоквартирных домов, где общая невыплаченная сумма составляет 860 496,57 грн.

Все графики отключения воды в Днепре с 7 по 13 апреля производятся в соответствии с Постановлением КМУ № 1405 от 29.12.2023 г. и после предварительного предупреждения потребителей об имеющейся задолженности.

Лишение водоснабжения из-за невыплаченных сумм может быть неприятным для жильцов, поэтому энергетики призывают потребителей своевременно оплачивать счета. Если у вас есть финансовые трудности, вы можете обратиться в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП» или районные абонслужбы, чтобы заключить договор реструктуризации долга.

В списке адресов, где будет прекращена подача водоснабжения с 7.04 по 13.04, есть улица Березинская с номерами домов: 28, 28-2, 30, 32, 34, 36, 18.

Днепрян просят внимательно относиться к оплате за потребленные услуги во избежание лишения водоотвода. Если у вас возникли вопросы по имеющейся задолженности или отключениям, обращайтесь за контактами, указанными на сайте КП «Днепропроводоканал».

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