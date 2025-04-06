Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине для бытовых потребителей может произойти в общинах, где местные власти прибегают к таким изменениям без согласования с НКРЭКУ, сообщает Politeka.

Официально с 1 июня 2023 г. национальная комиссия оставила тарифную политику для населения без изменений, однако местные органы власти могут устанавливать другие цены.

Эксперты отмечают, что стоимость водоотвода может значительно варьироваться в зависимости от региона, поскольку каждый город или община имеет собственные факторы, такие как доступ к водным ресурсам или стоимость электроэнергии. Поэтому прежде чем платить, жителям советуют тщательно изучать стоимость услуг от своих поставщиков.

"Цены на водоснабжение в большинстве случаев повышаются органами местного самоуправления. Централизованного решения НКРЭКУ о повышении стоимости сегодня нет. В большинстве случаев решения об изменении стоимости принимаются на местном уровне", – отметил эксперт в своем комментарии.

Согласно проектам решений, разработанным НКРЭКУ после назначения Валерия Тарасюка на должность руководителя, планировалось повышение тарифов на воду на Днепропетровщине в два этапа: сначала на 12% в апреле 2024 года, а затем на 14% в июле. Однако эти решения так и не были утверждены.

Источник: Эспрессо

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