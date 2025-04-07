В 2025 году в Днепре может произойти повышение тарифов на газ, что станет неприятным изменением для обычных украинцев.

Повышение тарифов на газ в Днепре станет реальностью, если ситуация на энергетическом рынке будет продолжать ухудшаться, сообщает Politeka.

Стоимость голубого топлива может вырасти летом этого года. На сегодняшний день она составляет 7,96 гривны за 1 кубометр. Такая цена установлена ​​"Нефтегазом Украины".

Процесса увеличения цен не будет до конца апреля 2025 года. Однако из-за уменьшения добычи собственного голубого топлива в Украине и необходимости закупать его на европейских рынках по гораздо более высоким ценам, правительство вместе с энергетическими компаниями уже рассматривают возможность увеличения стоимости услуг для потребителей.

Прогнозируется, что цена населения может вырасти до 10-12 гривен за кубометр. Этот вопрос активно обсуждается в энергетических кругах страны.

Ожидается, что повышение тарифов на газ в Днепре, вероятно, произойдет летом, когда потребление значительно снижается, что позволит свести к минимуму финансовое давление на домохозяйства. Однако, несмотря на это, большинство украинцев уже опасаются увеличения расходов на коммунальные услуги, ведь это может негативно отразиться на их бюджете.

К слову, вероятное увеличение стоимости услуг уже сопровождается дополнительными затратами на обслуживание внутридомовых сетей. Этот платеж обычно производится раз в 3-5 лет.

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