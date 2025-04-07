Для жителей Днепра опубликовали графики отключения воды в Днепре 8 апреля, названы адреса, кого коснутся ограничения.

Для жителей города были опубликованы графики отключения воды в Днепре 8 апреля, сообщает Politeka.

Как сообщает коммунальное предприятие "Днепропроводоканал", это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на левобережной части.

Ожидается, что работы будут продолжаться до 11 числа, в частности, 8 апреля, поэтому жителям советуют заранее подготовить запасы.

Графики отключения воды в Днепре предусматривают перебои из-за проходящих в области необходимых работ, поэтому без удобств останутся несколько жилых массивов и улиц.

В частности, временно прекращены поставки переулка Фиалковый.

"В настоящее время проводятся аварийные работы по переулку Фиалковый, дом 3. Водоснабжение будет восстановлено в течение дня", - говорится в сообщении.

С 7 по 11 числа 2025 гогда группа прекращения услуг абонентам-должникам будет проводить плановые отключения в многоквартирных домах Индустриального района.

Жители указанных адресов имеют долг перед КП «Днепропроводоканал» ДМР в размере 860 496,57 гривен.

Без воды останутся жители в Индустриальном районе, улица Березинская, дома 28, 28-2, 30, 32, 34, 36 и 18.

Жителей просят ответственно относиться к оплате за потребленные услуги во избежание лишения водоотвода.

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