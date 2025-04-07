Местным жителям показали графики отключения газа в Днепре и области 8 апреля.

Жителям рассказали о графиках отключения газа в Днепре 8 апреля, известно о полном перечне адресов, сообщает Politeka.

Местный филиал "Газсети" информирует о проведении ремонтных работ в апреле 2025 года.

Местным жителям рекомендуют перекрыть краны на опусках перед приборами и не открывать их до возобновления подачи.

В связи с выполнением ремонтных работ на системе снабжения в городе и Днепровском районе специалистами будет временно 8 числа ограничено распределение голубого топлива для жильцов ряда жилых домов.

Графики отключения в Днепре 8 апреля коснутся следующих адресов:

ул. , 68, 70, 72, Александра Поля, 84, 98а, ж/м Тополь-2, дом 10.

Восстановление распределения в регионе будет выполнено по окончании ремонта. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам распределительной компании в каждое жилье.

Потребителям напоминают о важности своевременной оплаты услуг по доставке, что обеспечивает проведение необходимых работ на сетях в установленные сроки. Оплата за услуги должна быть произведена до 20 числа каждого месяца.

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