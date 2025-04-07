Местные уже могут узнать, какими будут графики отключения света в Днепре 8 апреля и по каким адресам их введут.

Графики отключения света в Днепре 8 апреля предусматривают проведение плановых работ с 08:00 до 17:00 по ряду адресов, сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием сетей.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК) в Днепропетровской области.

Так, в Криворожском районе на 8 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Широкая дача: улица Вишневая: 1, 1А, 1Б, 3, 5; Спортивная: 1-5, 7-17, 19-27, 29-49, 51-57, 59-62, 65, 66, 68, 70, 72-76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 85, 9

в городе Желтые воды с 08:00 до 17:00:

Авангардная: 65-77 (нечетные);

Волонтерская: 30, 30А, 32-60 (парные);

Героев Украины: 40;

Иоанна Богуна: 115, 121;

площадь Елочная: 1-12, 14;

переулок Отважных: 1-15;

Старицкого: 1-16.

На 8 число с 08:00 до 17:00: Героев Украины: 1, 1А, 3, 3/2, 4А, 5; Дмитрия Бочарникова: 1, 1/6, 1А, 1Б, 1В, 1Ж, 1М, 2, 2А, 4, 6; Кольцевая: 4.

Сообщается о плановых работах в Самаровском районе на 8.04. с 08:00 до 17:00:

село Заречное: Защитников Украины: 14; Осенняя: 8/3; Танковая: 4, 4А, 5-9, 11-14, 18, 20, 145А, 448Г.

В городе Днепр ограничения запланированы на 8.04. с 08:00 до 17:00:

переулок Пихтовый: 4-16 (парные); Лиственный: 1, 2, 2А, 3-18; Полковника Абриньбы: 20; ул. Холодноярская: 1-20; Домотканская: 5А; Кыргызская: 1, 3, 5А;

проспект Богдана Хмельницкого: 93-101 (нечетные); Александра Поля: 98, 129, 129А, 129Б, 129В, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А.

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