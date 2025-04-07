Горожанам составили свежий прогноз погоды в Днепре на 8 апреля, стало известно о похолодании.

Прогноз погоды в Днепре на 8 апреля ожидается облачный день и прохладный вечер, сообщает Politeka.

Как информируют синоптики, в этот день произойдут перемены в атмосферных условиях, которые принесут пасмурное небо на территории города.

Температурные колебания в течение дня будут не слишком теплыми.

Ночью воздух удержится на уровне +3°...+1°C, утром прогреется всего до +4°.

К 12:00 столбик термометра поднимется до +5° и будет оставаться на таком уровне до вечера.

Влажность воздуха остается на достаточно высоком уровне, а осадков не прогнозируется.

Температура снизится, прохлада будет ощутима на протяжении всего воскресенья, что заставит жителей города одеваться теплее.

Предполагается, что в субботу будет постепенное потепление. Днем столбик достигнет +8°C.

Недавно метеорологи предупреждали, что, несмотря на первые признаки потепления, украинцев предостерегают от возможных сюрпризов.

Важно быть готовыми к изменениям и иметь под рукой необходимые вещи, такие как зонтики и теплые куртки на утренние и вечерние часы, когда температура еще может быть прохладной.

Прогноз, который составили для украинцев на этот месяц в Днепре, свидетельствует о различных погодных условиях: от дождей и снижения столбиков термометра в начале месяца до значительного потепления ближе к середине периода.

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