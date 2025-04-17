В то время, когда средняя пенсия в Украине едва покрывает базовые расходы, люди вынуждены искать дополнительный заработок, узнайте о работе в Днепре , передает Politeka.
Работа в Днепре предоставляет такую возможность и на Work.ua появились интересные предложения.
Актуальные вакансии в Днепре, сфера деятельности компании:
- Автобизнес и автосервис 192
- Строительная промышленность, деревообработка - 201
- Гостинично-ресторанный бизнес - 455
- Красота, фитнес, спорт121
- Легкая промышленность186
- Машиностроение205
- Медицина, здравоохранение, аптеки 364
- Металлургическая промышленность, металлообработка - 263
- Неприбыльные, благотворительные и общественные организации 65
- Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 630
- Образование, наука 216
- Услуги для населения и бизнеса 157
Поиск персонала, HR 105
- Розничная торговля 781
- Силы обороны 220
- Транспорт, логистика 240
- Финансы, банки, страхование 116
- Пищевая промышленность 360
Грузчик-комплектовщик – 20 000 – 25 000 грн.
Компании требуются комплектующие на холодный склад готовой продукции в ночные смены.
Обязанности:
- комплектование заказов по накладным,
- осуществление погрузочно-разгрузочных работ.
Условия работы:
своевременная оплата труда (возможна еженедельная)
доставка сотрудников на работу
бронирование
возможно проживание на территории.
Водитель на авто компании – 28 000 – 40 000 грн, до 65% от кассы.
Что вы получите?
- До 65% от кассы — высокий доход без скрытых комиссий;
- Гибкий график;
- Авто на выбор - автомат, механика;
- Обучение и поддержка – опыт не важен;
- Быстрое оформление и возможность заработка с первого дня.
Что нужно?
Водительское удостоверение (от 9 мес.)
Современный смартфон
Главное – желание зарабатывать.
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