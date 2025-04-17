В то время, когда средняя пенсия в Украине едва покрывает базовые расходы, люди вынуждены искать дополнительный заработок, узнайте о работе в Днепре , передает Politeka.

Работа в Днепре предоставляет такую ​​возможность и на Work.ua появились интересные предложения.

Актуальные вакансии в Днепре, сфера деятельности компании:

  • Автобизнес и автосервис 192
  • Строительная промышленность, деревообработка - 201
  • Гостинично-ресторанный бизнес - 455
  • Красота, фитнес, спорт121
  • Легкая промышленность186
  • Машиностроение205
  • Медицина, здравоохранение, аптеки 364
  • Металлургическая промышленность, металлообработка - 263
  • Неприбыльные, благотворительные и общественные организации 65
  • Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 630
  • Образование, наука 216
  • Услуги для населения и бизнеса 157
    Поиск персонала, HR 105
  • Розничная торговля 781
  • Силы обороны 220
  • Транспорт, логистика 240
  • Финансы, банки, страхование 116
  • Пищевая промышленность 360

Грузчик-комплектовщик – 20 000 – 25 000 грн.

Компании требуются комплектующие на холодный склад готовой продукции в ночные смены.

Обязанности:

  • комплектование заказов по накладным,
  • осуществление погрузочно-разгрузочных работ.

Условия работы:

своевременная оплата труда (возможна еженедельная)
доставка сотрудников на работу
бронирование
возможно проживание на территории.

Водитель на авто компании – 28 000 – 40 000 грн, до 65% от кассы.

Что вы получите?

  • До 65% от кассы — высокий доход без скрытых комиссий;
  • Гибкий график;
  • Авто на выбор - автомат, механика;
  • Обучение и поддержка – опыт не важен;
  • Быстрое оформление и возможность заработка с первого дня.

Что нужно?

Водительское удостоверение (от 9 мес.)

Современный смартфон

Главное – желание зарабатывать.

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