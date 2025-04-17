Работа в Днепре предлагается пенсионерам на разных вакансиях, для некоторых должностей опыт не нужен.

В то время, когда средняя пенсия в Украине едва покрывает базовые расходы, люди вынуждены искать дополнительный заработок, узнайте о работе в Днепре , передает Politeka.

Работа в Днепре предоставляет такую ​​возможность и на Work.ua появились интересные предложения.

Актуальные вакансии в Днепре, сфера деятельности компании:

Автобизнес и автосервис 192

Строительная промышленность, деревообработка - 201

Гостинично-ресторанный бизнес - 455

Красота, фитнес, спорт121

Легкая промышленность186

Машиностроение205

Медицина, здравоохранение, аптеки 364

Металлургическая промышленность, металлообработка - 263

Неприбыльные, благотворительные и общественные организации 65

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 630

Образование, наука 216

Услуги для населения и бизнеса 157

Поиск персонала, HR 105

Поиск персонала, HR 105 Розничная торговля 781

Силы обороны 220

Транспорт, логистика 240

Финансы, банки, страхование 116

Пищевая промышленность 360

Грузчик-комплектовщик – 20 000 – 25 000 грн.

Компании требуются комплектующие на холодный склад готовой продукции в ночные смены.

Обязанности:

комплектование заказов по накладным,

осуществление погрузочно-разгрузочных работ.

Условия работы:

своевременная оплата труда (возможна еженедельная)

доставка сотрудников на работу

бронирование

возможно проживание на территории.

Водитель на авто компании – 28 000 – 40 000 грн, до 65% от кассы.

Что вы получите?

До 65% от кассы — высокий доход без скрытых комиссий;

Гибкий график;

Авто на выбор - автомат, механика;

Обучение и поддержка – опыт не важен;

Быстрое оформление и возможность заработка с первого дня.

Что нужно?

Водительское удостоверение (от 9 мес.)

Современный смартфон

Главное – желание зарабатывать.

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