Денежная помощь в Днепре и области прекращается, если получатель больше не отвечает хотя бы одному из определенных условий

ООН продлила программу для украинских пенсионеров по меньшей мере до середины 2025 года - благодаря этому им будет предоставляться денежная помощь в Днепре и области, сообщает Politeka.net.

Получить выплаты смогут горожане, отвечающие определенным требованиям.

Финансовую поддержку могут получить лица пенсионного возраста, которые:

проживают в районах, где продолжаются боевые действия или вблизи линии фронта;

получают пенсию, размер которой не превышает 3250 грн;

не получали никаких выплат от международных гуманитарных организаций или пособий как внутренне перемещенные лица с 1 марта 2023 года.

Денежная помощь в Днепре и области прекращается, если получатель больше не отвечает хотя бы одному из определенных условий.

Размер выплаты: cума пособия зависит от размера пенсии. Например, если человек получает 3100 грн, он может претендовать на доплату в размере 150 грн — до установленного предельного уровня в 3250 грн.

Программа была расширена и стала охватывать новые категории получателей. Теперь на выплаты могут претендовать лица, не имеющие права на пенсию и взрослые и дети с инвалидностью.

Стоит отметить, что эта программа ООН также включает следующие области: Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую.

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