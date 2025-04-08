Синоптики заключили свежий прогноз погоды в Днепре на 9 апреля, известно о похолодании.

Прогноз погоды в Днепре на 9 апреля, украинцам рассказали об облачном дне и вечере, сообщает Politeka.

Как информируют синоптики, в эту среду произойдут изменения в атмосферных условиях, которые принесут пасмурное небо на территории города.

В Днепре почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится.

Утром пойдет мелкий снег, во второй половине дня осадков не ожидается.

Температурные колебания в течение дня будут не слишком теплыми.

Ночью воздух удержится всего на уровне +2°...+1°C, утром прогреется до +5°.

К 12:00 столбик термометра поднимется до +6° и будет оставаться на таком уровне до вечера.

Влажность воздуха будет оставаться на достаточно высоком уровне. Температура снизится, прохлада будет ощутима на протяжении всего воскресенья, что заставит жителей города одеваться теплее.

Предполагается, что в субботу будет постепенное потепление. Днем столбик достигнет +8°C.

Важно быть готовыми к изменениям и иметь под рукой необходимые вещи, такие как зонтики и теплые куртки на утренние и вечерние часы, когда температура еще может быть прохладной.

Прогноз, который составили для украинцев на этот месяц в Днепре, свидетельствует о различных погодных условиях, от дождей и снижения столбиков термометра в начале месяца до значительного потепления.

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