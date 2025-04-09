Благодаря благотворительной программе будет предоставлена ​​денежная помощь в Днепре и области.

Денежная помощь в Днепре и области предоставляется определенным категориям населения в размере 5 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности и все нюансы получения выплат.

Дети, проживающие в Кривом Роге и пострадавшие от войны, могут получить ежегодную поддержку в рамках программы «Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов».

Размер составляет 5000 гривен в год и предоставляется детям, имеющим официальный статус лиц, пострадавших в результате военных действий или вооруженных конфликтов.

Контактные адреса и телефоны для обращения:

Металлургический : пр-т Металлургов, 16; (097)392-03-36, 0684991433

: пр-т Металлургов, 16; (097)392-03-36, 0684991433 Долгинцевский : Днепровское шоссе, 16; (068)188-10-10

: Днепровское шоссе, 16; (068)188-10-10 Покровский : Федора Караманица, 37В; (098)181-01-07, 0981810117

: Федора Караманица, 37В; (098)181-01-07, 0981810117 Ингулецкий : пр-т Южный, 1; (096)043-85-68; ул. Горняков, 19; тел. 0679147657

: пр-т Южный, 1; (096)043-85-68; ул. Горняков, 19; тел. 0679147657 Саксаганский : ул. св. Григория Богослова, 16А; (098)360-20-04

: ул. св. Григория Богослова, 16А; (098)360-20-04 Терновский : ул. Пляжно, 23; (097)503-35-28, (067)433-67-86

: ул. Пляжно, 23; (097)503-35-28, (067)433-67-86 Центрально-Городской : Свято-Николаевская, 27; тел. 0677773560, 0504888945

Также ООН продлила программу для украинских пенсионеров по меньшей мере до середины 2025 года - благодаря этому им будет предоставляться денежная помощь в Днепре и области.

Финансовую поддержку могут получить лица пенсионного возраста, которые:

проживают в районах, где продолжаются боевые действия или вблизи линии фронта;

получают пенсию, размер которой не превышает 3250 грн;

не получали никаких выплат от международных гуманитарных организаций или пособий как внутренне перемещенные лица с 1 марта 2023 года.

Поддержка прекращается, если получатель больше не отвечает хотя бы одному из определенных условий.

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