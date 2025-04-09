Местные могут узнать, где будут введены графики отключения света в Днепре в четверг, 10 апреля.

Графики отключения света в Днепре 10 апреля, энергетики предупреждают о временном прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК) в области.

Жителей просят заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить мобильные устройства, приборы и альтернативные источники освещения.

В случае изменений графика отключения света в Днепре 10 апреля будет обновлена ​​на официальных платформах.

На 10 число с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Орельское: улица Заводская: 28.

На 10 числа с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Надеждовка: улицы Отважная: 2-5, 7-9, 14, 16, 18-20, 22, 32, 34-39, 41, 43-45, 47-50, 51А;

Озерная: 52, 57, 59, 60, 62, 64-68, 70, 71, 80, 83, 84, 92, 101, 102А.

Энергетики призывают украинцев, в частности, жителей восточных областей экономить электроэнергию, особенно в вечернее время.

Из-за возможных перегрузок сети могут изменяться без уведомления, поэтому следует следить за официальными сообщениями энергокомпаний.

Также рекомендуется подзарядить свои гаджеты, в частности телефоны, павербенки, поскольку из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, возможно, придется немного посидеть в темноте.

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