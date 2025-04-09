Синоптики составили свежий прогноз погоды в Днепре на 10 апреля, известно о похолодании и не только.

Прогноз погоды в Днепре на 10 апреля, местным рассказали об облачном дне и о том, каких сюрпризов ждать, сообщает Politeka.

Как информируют синоптики, в этот четверг произойдут изменения в атмосферных условиях, которые принесут пасмурное небо на территории региона.

В Днепре почти весь день погода будет облачной, лишь утром небо может быть солнечным. В течение суток осадки не ожидаются.

Температурные колебания в течение дня будут не слишком теплыми.

Ночью возможны небольшие заморозки до -1°C, утром прогреется до +4°.

К 12:00 столбик термометра поднимется до +6° и будет оставаться на таком уровне до вечера.

Влажность воздуха будет оставаться на достаточно высоком уровне. Температура снизится, прохлада будет ощутима на протяжении всего дня.

Ожидается, что в субботу погода изменится и будет постепенное потепление. Днем столбик достигнет +8°C.

Важно быть готовыми к внезапным переменам и иметь под рукой необходимые вещи, такие как зонтики и теплые куртки на утренние и вечерние часы, когда температура еще может быть прохладной.

Прогноз, который составили для украинцев на этот месяц, говорит о различных погодных условиях, от дождей и снижения столбиков термометра в начале месяца до значительного потепления.

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