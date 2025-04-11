В 2025 году может произойти повышение тарифов на воду в Днепропетровской области, поэтому обычным украинцам стоит подготовиться к таким изменениям.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области, по словам местных властей, неизбежно, особенно ввиду постоянного роста цен на электроэнергию, горючее и реагенты, сообщает Politeka.

Глава областного совета Николай Лукашук открыто говорит о серьезных изменениях и объясняет, почему ситуация близка к критической. Как отметил чиновник, себестоимость производства питьевой жидкости в регионе значительно выросла.

Например, он привел ситуацию в Ровно, где экономически обоснованная стоимость составляет более 57 гривен за кубометр. Люди там платят всего 32. Такая же разница между фактическими затратами и действующими ценами сейчас есть в нашем регионе.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вполне может составить до 25 гривен на каждом кубе. Пока эту финансовую бездну компенсируют местные бюджеты. Однако, как признает Лукашук, некоторые общины уже не справляются.

В Марганце и Апостоловом, например, водоканалы накопили значительные долги именно из-за этого дисбаланса. Если ничего не изменится, в обозримом будущем ситуация может выйти из-под контроля. Местные бюджеты не безразмерны.

Чиновник также предостерег: после завершения войны нагрузка будет только расти. И тогда либо придется прибегать к поднятию стоимости, либо искать масштабную финансовую поддержку из государственного бюджета.

Стоимость водоснабжения для населения установлена ​​на уровне 18,16 и 13,20 на водоотвод. Для юридических лиц эти цифры отличаются: 31,38 и 20,63 соответственно.

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