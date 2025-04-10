Денежная помощь в Днепре и области предоставляется от проекта "Haven", его реализуют при поддержке Caritas Österreich (Каритас Австрия), сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала пресс-служба благотворительного фонда "Caritas Ukraine".
«Мы стремимся обеспечить людям в Украине безопасное и достойное жилье даже в условиях войны. Это одна из наших ключевых целей», – отмечают организаторы проекта.
Программа предусматривает следующие виды поддержки:
-
ремонт и утепление домов, поврежденных в результате боевых действий;
-
снабжение твердым топливом для отопления в холодный период;
-
для оплаты аренды жилья внутренне перемещенным лицам.
Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться в рамках программы. Податься на участие в программе могут жители, имеющие ограниченные финансовые возможности. Денежная помощь в Днепре и области предоставляется при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 6 300 гривен в месяц.
Преимущество при предоставлении выплат будет предоставляться следующим категориям граждан:
- одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- семьи, где есть беременные женщины или матери, кормящие детей младше трех лет;
- лица с инвалидностью I или II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства или тяжелые хронические заболевания;
- одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет без семейной поддержки;
- многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей.
Подробную информацию по участию в программе можно получить по телефону горячей линии: 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00). Недавно проект был расширен еще на два региона Украины: Запорожский и Донецкий.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.
Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.
Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.