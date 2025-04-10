Благодаря благотворительной программе будет предоставлена ​​денежная помощь в Днепре и области.

Денежная помощь в Днепре и области предоставляется от проекта "Haven", его реализуют при поддержке Caritas Österreich (Каритас Австрия), сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-служба благотворительного фонда "Caritas Ukraine".

«Мы стремимся обеспечить людям в Украине безопасное и достойное жилье даже в условиях войны. Это одна из наших ключевых целей», – отмечают организаторы проекта.

Программа предусматривает следующие виды поддержки:

ремонт и утепление домов, поврежденных в результате боевых действий;

снабжение твердым топливом для отопления в холодный период;

для оплаты аренды жилья внутренне перемещенным лицам.

Чтобы получить его, необходимо зарегистрироваться в рамках программы. Податься на участие в программе могут жители, имеющие ограниченные финансовые возможности. Денежная помощь в Днепре и области предоставляется при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 6 300 гривен в месяц.

Преимущество при предоставлении выплат будет предоставляться следующим категориям граждан:

одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей;

семьи, где есть беременные женщины или матери, кормящие детей младше трех лет;

лица с инвалидностью I или II группы, а также те, кто имеет инвалидность с детства или тяжелые хронические заболевания;

одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет без семейной поддержки;

многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей.

Подробную информацию по участию в программе можно получить по телефону горячей линии: 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00). Недавно проект был расширен еще на два региона Украины: Запорожский и Донецкий.

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