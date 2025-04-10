Местные могут узнать, где будут введены графики отключения света в Днепре в пятницу, 11 апреля.

Графики отключения света в Днепре 11 апреля украинцев предупреждают о временном прекращении электроснабжения из-за технического обслуживания сетей, передает Politeka.

Об этом сообщает Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Город Днепр, на 11 апреля ограничения запланированы с 08:00 до 17:00 по улицам:

Автозаводская: 1;

Анны Немец: 2, 2А, 4, 6, 8;

Николая Погребняка: 1, 3, 5-12, 12А, 12Б, 13-42, 43А, 44, 44А, 45-47, 51Б;

Михаила Сапожникова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

Алексея Тищика: 1, 2, 2А, 3-20, 20А, 21-24, 24А, 25-38, 40, 42, 44-49, 49А, 50-53, 53А, 54-65, 65А, 66;

переулок Изюмский: 12, 14, 31-43 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 66, 6 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89-95, 109;

Изюмский второй: 33;

Николая Погребняка: 1, 4;

проезд Шахматный: 2, 4-7, 9, 11;

Шинна: 8, 17, 17Д, 19;

проспект Богдана Хмельницкого: 49А, 49Б;

Василия Слипака: 23, 25;

Ивана Франко: 1-13, 13А, 14-20, 20А, 21-31, 31А;

Квартальная: 47;

Победы: 200-210 (парные);

Ивана Франко: 1-11 (нечетные), 11А, 13, 15.

На 11 число с 08:00 до 17:00 ограничения будут в селе Обуховка:

СТ: 131, 303, 305, 344, 351;

«Изумруд»: 11/11А, 19, 239, 269, 290, 505, 541, 853, 855;

«Орильская Поляна»: 80;

«Лифт»: 93, 106, 119, 128;

Центральная: 1;

Орильское: Заводская: 23, 24А, 33.

На 11:04. с 08:00 до 17:00 по адресу:

село Заречное:

Осенняя: 1-12, 14, 15, 17;

Танкова: 21-27, 29.

Жителей просят заранее подготовиться к обесточиванию, зарядить телефоны, приборы и альтернативные источники освещения.

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