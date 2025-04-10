В Днепропетровской области впервые в 2025 году зафиксировано подорожание проезда в общественном транспорте.

В апреле 2025 года жителям Днепропетровской области сообщили о существенных изменениях в сфере общественного транспорта – подорожание проезда и внедрение новой системы оплаты, передает Politeka.

В частности, с 5 апреля повышена стоимость проезда как в электротранспорте, так и маршрутных такси - это уже сказалось на ежедневных расходах пассажиров в регионе.

В Каменском жители уже почувствовали изменения: тариф в трамваях поднят с 6 до 8 гривен. Причинами удорожания стали рост цен на энергоносители, повышение минимальной заработной платы и удорожание запасных частей для транспорта.

Вместе с модернизацией платежной системы жители области также столкнутся с повышением стоимости в маршрутках. В Никополе, например, цена билета в городских автобусах может возрасти до 15 гривен.

Перевозчики объясняют удорожание ростом затрат на обслуживание транспортных средств, страхование и техническое обслуживание. В Днепропетровской области новая цена в маршрутках составит 15, что на 3 гривны больше предыдущей.

В Днепре с 5 апреля введена единая система безналичной оплаты через QR-коды.

Теперь пользователи могут оплачивать не только карточками «ПриватБанка», но и банковскими картами других учреждений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что Тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.