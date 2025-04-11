В Днепре с начала года фиксируют подорожание муки, особенно это видно перед Пасхой.

Подорожание муки перед Пасхой в Днепре стало неприятной новостью для местных жителей, любящих пенкты кулич к празднику, сообщает Politeka.

По данным аналитиков УКАБ, традиционное подорожание муки перед Пасхой в Днепре уже началось и в этом году совпало с общей инфляцией. Поэтому это, как никогда раньше, сильно бьет по кошелькам любителей праздничной выпечки.

Стоимость пшеничного товара высшего сорта, часто используемого для паски, снова пошла вверх, хотя еще в феврале цены немного снизились, говорят аналитики.

Затем последовало резкое удешевление в период с середины февраля по середину марта, что, казалось бы, должно поднять настроение потребителям. Однако это оказалось лишь временным явлением. С началом апреля стоимость снова начала стремительно идти вверх и на сегодняшний день достигла средней отметки 31,39 гривны за килограмм.

Это происходит в то время, когда отечественные производители уже активно готовятся к пику спроса на продукт через праздник. Как правило, перед ним этот товар является одним из самых востребованных на прилавках магазинов.

По информации 24 Канала, цены на сети супермаркетов варьируются. Например, в "Сильпо" за килограмм "Хуторок" высшего сорта придется заплатить 26,89 гривны, у "Auchan" - 26,80, а в "АТБ" и "Эпицентре" цена составляет 26,80. Однако дороже всего ту же упаковку можно найти в сети «Novus», где цена достигла 31,39.

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