В Днепре с 1 мая следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию, узнайте, что нужно знать потребителям.

С 1 мая 2025 года в Днепре произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию, изменения будут касаться всех бытовых потребителей, сообщает Politeka.

Согласно новым правительственным решениям, будет введен единый тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВтч для всех категорий. Это касается и владельцев домов с электрическим отоплением.

До 30 апреля действует льготный тариф для владельцев домов с электроотоплением. В пределах месячного потребления до 2000 года тариф составляет 2,64 грн/кВт·ч, а за превышение этого лимита — 4,32.

Льгота позволяет экономить до конца отопительного сезона.

С 1 мая 2025 года для всех, кто использует более 2000 кВтч в месяц, начнет действовать единый повышенный тариф — 4,32, без разделения на объемы потребления. Это станет новым эталоном для расчетов.

При этом тарифы на газ остаются прежними. Правительство не планирует пересматривать цены на голубое топливо до конца 2025 года. Текущая стоимость газа для бытовых фиксированная — 7,96 грн за кубометр.

Следовательно, изменения в оплате коммунальных услуг в Днепре касаются только электроэнергии, тогда как цена на газ останется стабильной в течение всего года.

Цены на газ в апреле не изменятся, в будущем возможна их корректировка. Однако даже после завершения военного положения такая политика останется неизменной еще в течение полугода.

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