Жители города могут уже в ближайшее время увидеть повышение тарифов на газ в Днепре, что означает большие цифры в платежках.

Повышение тарифов на газ в Днепре обсуждается все активнее, и хотя официальных решений еще нет, эксперты подчеркивают, что это обязательно произойдет, сообщает Politeka.

Состояние энергетического рынка вызывает беспокойство не только у специалистов, но и у обычных потребителей. Поднятие стоимости может стать реальностью уже в 2025 году. Все зависит от того, как будет разворачиваться ситуация с внутренней добычей и доступом к импортному ресурсу, что в последнее время дорожает.

На сегодняшний день для населения действует фиксированная стоимость — 7,96 гривны за кубометр согласно "Нафтогазу Украины". По действующим условиям она будет сохраняться, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Но из-за уменьшения объемов собственной добычи и растущей зависимости от европейских поставок, правительство вместе с энергетическими компаниями уже рассматривает возможные варианты повышения тарифов на газ в Днепре.

Аналитики предполагают, что новая стоимость может колебаться в пределах 10–12 гривен за кубометр. И хотя конкретные даты пока не названы, в профессиональной среде склоняются к тому, что это может произойти летом, когда потребление значительно ниже, чем в холодный сезон.

Это может смягчить нагрузку на семейные бюджеты горожан, однако все равно придется свыкаться с мнением, что платить нужно больше.

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