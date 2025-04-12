Людям, которые бежали от войны и приехали в регион, предоставляется адресная помощь ВПЛ в Днепре.

Город продолжает принимать переселенцев, поэтому адресная помощь ВПЛ в Днепре до сих пор актуальна для многих граждан, сообщает Politeka.

Поддержка дает каждому шанс немного облегчить жизнь, даже несмотря на непростые реалии, в которых мы сейчас живем. Речь идет о денежных выплатах, гуманитарных наборах и соцуслугах, которые помогают освоиться на новом месте.

Адресная помощь ВПЛ в Днепре доступна в нескольких форматах. Одна из основных форм – финансовая. Люди с инвалидностью и дети могут рассчитывать на сумму в размере 3 000 гривен, все остальные категории – на 2 000. Чтобы получить средства, нужно обратиться в отделение «Укрпочты» на центральном железнодорожном вокзале города.

При себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность: паспорт, свидетельство о рождении ребенка или справку об инвалидности.

Кроме этого, не стоит забывать, что общественная организация «ВПО Украины» предлагает бесплатную одежду и обувь для нуждающихся. Получить эти вещи можно по адресу: улица Святослава Храброго, 35. Пункт работает по будням, с понедельника по пятницу.

Если вы входите в список перечисленных категорий – обязательно обращайтесь за выплатами, гуманитарными наборами, вещами и соцуслугами.

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