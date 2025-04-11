Прогноз погоды в Днепре на 12 апреля, синоптики прогнозируют облачность, дожди, небольшое повышение температуры и не только.

У жителей Днепра предстоит еще один пасмурный день, синоптики представили актуальный прогноз погоды на субботу, 12 апреля, сообщает Politeka.

На 12 апреля ожидается облачность, дождь и постепенное потепление.

В городе ожидается облачная погода. Вечером возможен дождь, о чем предупреждает сервис Sinoptik.

Утром возможны кратковременные прояснения, но в целом небо будет оставаться облаками.

Дневных осадков в эту субботу не предполагается, однако метеорологи предупреждают, что стоит ожидать солнечного тепла также не стоит.

Температурный фон будет прохладным: ночью столбики термометров опустятся до +1°C, а утром воздух прогреется до +11°C.

Днем будет держаться на уровне +11°C до самого вечера.

Прохлада будет ощутимой из-за повышенной влажности и легкого переменного ветра со скоростью до 2,7 м/с.

По предварительным оценкам суббота принесет постепенное улучшение условий, но возможны внезапные изменения. Поэтому следует иметь зонтик и одеваться теплее, особенно в утренние и вечерние часы.

В долгосрочной перспективе месяц обещает переменные условия, начало месяца будет сопровождаться дождями и прохладой, однако к концу ожидается существенное потепление.

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