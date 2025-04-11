У жителей Днепра предстоит еще один пасмурный день, синоптики представили актуальный прогноз погоды на субботу, 12 апреля, сообщает Politeka.
На 12 апреля ожидается облачность, дождь и постепенное потепление.
В городе ожидается облачная погода. Вечером возможен дождь, о чем предупреждает сервис Sinoptik.
Утром возможны кратковременные прояснения, но в целом небо будет оставаться облаками.
Дневных осадков в эту субботу не предполагается, однако метеорологи предупреждают, что стоит ожидать солнечного тепла также не стоит.
Температурный фон будет прохладным: ночью столбики термометров опустятся до +1°C, а утром воздух прогреется до +11°C.
Днем будет держаться на уровне +11°C до самого вечера.
Прохлада будет ощутимой из-за повышенной влажности и легкого переменного ветра со скоростью до 2,7 м/с.
По предварительным оценкам суббота принесет постепенное улучшение условий, но возможны внезапные изменения. Поэтому следует иметь зонтик и одеваться теплее, особенно в утренние и вечерние часы.
В долгосрочной перспективе месяц обещает переменные условия, начало месяца будет сопровождаться дождями и прохладой, однако к концу ожидается существенное потепление.
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