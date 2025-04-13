Местным жителям следует подготовиться к отключению газа в Днепре с 14 по 20 апреля, ведь многим это доставит некоторые неудобства.

Отключение газа в Днепре с 14 по 20 апреля затронут жителей нескольких домов, сообщает Politeka.

Как информируют в Днепровском филиале "Газсети", причиной являются плановые ремонтные работы. Они стартуют в понедельник и первыми временно без голубого топлива останутся жители по улицам Владимира Вернадского 18 и Владимира Винниченко 56.

На следующий день в более широком перечне придется столкнуться с ограничениями. Это касается улицы Елены Пчелки (35, 35а, 47, 47а, 49/1, 49/2, 50, 50/1, 51, 48, 44, 42, 40/1, 40/2, 56, 54). , 51, 55), Сергея Ефремова (2а, 21а) и Староказацкая (29, 31, 33).

В среду работы продолжатся на той же Староказацкой 35, а завершающий этап запланирован на пятницу. Тогда без голубого топлива на короткое время останутся жители проспекта Ивана Мазепы 47 и 47.

Отключения газа в Днепре с 14 по 20 апреля предполагают, что как только техническая бригада завершит ремонт, подача будет возобновлена. Но немаловажный момент: пуск голубого топлива будет происходить только после проверки оборудования в каждом доме.

Поэтому всех просят обеспечить доступ к квартирам и домам для представителей службы. Также в компании напоминают, что все работы по ремонту и модернизации финансируются по тарифу на распределение.

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