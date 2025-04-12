Синоптики составили свежий прогноз погоды в Днепре на 13 апреля, известно о небольшом потеплении.

Жителей Днепра предупредили о пасмурном дне, синоптики обнародовали актуальный прогноз погоды на 13 апреля, сообщает Politeka.

В Днепре облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков в это воскресенье.

По данным метеорологов, в воскресенье атмосферные условия региона не изменятся, небо и дальше будет затянуто облаками, об этом предупреждают на сайте Sinoptik.

С утра возможны краткие прояснения, однако большая часть дня небо будет облачным. Хотя осадки днем ​​прекратятся, солнечного тепла не следует ожидать.

Температурные характеристики останутся на низком уровне. Ночная температура опустится до +2°C, утром воздух прогреется до +5°C.

В полдень прогнозируется до +5°C и такой показатель сохранится до вечера.

Влажность будет оставаться на достаточно высоком уровне, прохлада будет ощутима на протяжении всего воскресенья, что заставит жителей города одеваться теплее.

Ощущение прохлады усилится за счет высокой влажности и ветра со скоростью до 1,5 м/с.

В эти выходные, по предварительным данным, улучшатся условия - днем ​​воздух прогреется до +11°C, а уже с понедельника будет переломный период - начнется настоящая весна с температурой до +22 градусов.

Однако резкие изменения возможны в этот период, поэтому не забудьте брать с собой зонт и теплую одежду, особенно на утро и вечер.

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