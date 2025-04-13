Подорожание продуктов в Днепре происходит ежемесячно, поэтому местные жители уже привыкли к потрясениям, которые вынуждены переживать их кошелек.

Подорожание продуктов в Днепре сильнее всего сказывается на уязвимых категориях населения, которые не могут позволить себе базовые позиции с полок магазинов, сообщает Politeka.

Последние данные мониторингового портала «Минфин» свидетельствуют, что в начале апреля 2025 украинцы, в том числе и жители нашего города, заметили резкое ценовое увеличение. Это касается макарон, муки и некоторых других базовых товаров.

Только сахар немного подешевел, что, конечно, нельзя считать существенным изменением на фоне общей ситуации. Так, например, стоимость макарон выросла с 33,38 до 34,16 грн за килограмм. Впрочем, в некоторых супермаркетах цены могут быть и выше — до 41 и больше.

Подорожание продуктов в Днепре не обошло и муку. Популярная пшеничная мука «Хуторок» раньше стоила 30,61, а теперь за нее придется заплатить 31,39 гривен. Для тех, кто покупает больше, можно сэкономить немного: упаковка на 2 кг будет выгоднее, ведь на ценнике пишет 54,54.

А вот стоимость сахара немного снизилась: с 34,70 до 33,25. Но, как отмечают эксперты, это не тот случай, когда падение является существенным облегчением для потребителей. Большинство супермаркетов все же содержат такие же цифры.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, сколько придется платить за картофель, лук, помидоры и прочее. Подробнее - по ссылке.

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