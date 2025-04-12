Отключения света в Днепре 13 апреля, стало известно, будет ли электричество в этот день.

Жителям Днепра напомнили о возможных временных отключениях электричества в воскресенье, 13 апреля, причина — техническое обслуживание электросетей, сообщает Politeka.

На текущий момент Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК) и ДТЭК не публиковали графиков плановых графиков на 13 апреля. Это означает, что на ближайшие сутки ограничений в подаче электроэнергии официально не ожидается.

Тем не менее энергетики предупреждают, что уже с 14 по 20 апреля в Днепре начнутся плановые ремонтные работы, которые затронут отдельные улицы и районы. Поэтому в указанный период возможны локальные выключения.

Специалисты подчеркивают, что в случае перегрузки электросети ограничения могут быть введены внезапно и без предварительных уведомлений.

Рекомендуется регулярно проверять обновления на официальных сайтах энергетических компаний и через чат-боты в Viber или Telegram.

Также украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на систему.

В условиях нестабильной энергоситуации стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства — это поможет комфортно пережить возможные перебои.

Для получения актуальной информации и консультаций можно обратиться в колл-центр по номерам:

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