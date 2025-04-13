Украинцы уже могут узнать, какими будут графики отключения света в Днепре на неделю с 14 по 20 апреля.

Графики отключения света в Днепре на неделю с 14 по 20 апреля предусматривают проведение плановых работ по разным адресам города, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из сообщения Центральной Энергетической Компании (ЦЭК) в области.

Известно о плановых работах в городе Днепр на 14 апреля 8:00 до 17:00 по адресу:

улица Краснопольская: 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 8, 11, 11А, 13А, 13Б, 15;

Черных Запорожцев: 1Б;

Богдана Хмельницкого: 116;

На 15. 04. с 08:00 до 17:00:

Братьев Воробьев: 51А;

Академика Янгеля: 1, 3, 5;

Новокрымская: 2, 2А, 2Б;

шоссе Запорожское: 26А, 30Б.

На 16 число с 08:00 до 17:00:

Казак Мамая: 17А.

На 17 число с 08:00 до 17:00:

Рабочая: 89;

Театральная: 5;

Василия Слипака: 50А;

Дениса Котенка: 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6;

проспект Богдана Хмельницкого: 109, 111, 113;

Победителей: 106, 108;

переулок Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28, 28А, 29-31, 34-42 (парные);

проезд Шахматный: 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23-30, 30А, 31-33, 33Б, 35, 35А, 36, 37, 39.

На 18 апреля с 08:00 до 17:00 по адресу:

Василия Слипака: 46, 48.

Плановые работы намечены в Днепровском районе на 17.04. с 08:00 до 17:00:

с. Петриковка: Леваневского: 15, 15А, 15Г, 15Е, 17, 19.

в Самаровском районе на 15:04. с 08:00 до 17:00:

село Черкасское, Дачная: 22, 23, 27-29, 32.

17.04 село Заречное: Буркина: 4,

18 числа Буркина: 4; и Сетевая: 23.

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