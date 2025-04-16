Подорожание хлеба в Днепре заметно уже всем местным жителям, даже тем, кто редко его употребляет в своем рационе.

Подорожание хлеба в Днепре произошло почти на 10% за две недели, поэтому это уже не просто сезонные колебания, а устойчивая тенденция, сообщает Politeka.

Потребителей беспокоят не только увеличение стоимости хлебобулочных изделий, но и темпы, с которыми оно происходит. За последние две недели мы имеем плюс две гривны за буханку.

Средняя стоимость пшеничного изделия (650 граммов) выросла с 25,20 грн в январе до 27,70 на середину февраля. Как говорится на портале "Минфин", с января по февраль цена прыгнула до самой высокой отметки за последние пять лет - 25,9 гривен. Для сравнения: еще в прошлом году эта же буханка в среднем стоила 20,46.

Подорожание хлеба в Днепре задело и популярный нарезной "ЦарьХлеб" весом 600 граммов. Если в начале 2022 года его стоимость составляла 23,40, то в феврале уже 25,96 гривен. Вспомнить хотя бы апрель 2021: тогда такая позиция обошлась бы в среднем в 21 гривну. И это при том, что качество и объем остались практически неизменными.

Несмотря на заявления Министерства аграрной политики о поддержке производителей социального продукта за счет более дешевого газа (речь идет об использовании ресурса внутренней добычи с фиксированной наценкой до 25%), рост стоимости остановить не удалось. Потому что на это влияет не только газ.

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