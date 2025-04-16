Подорожание продуктов в Днепре перед Пасхой – дело привычное, но в этом году ценники особенно «кусаются».

Подорожание продуктов в Днепре побило рекорды за последние годы, так что собрать традиционную праздничную корзину обойдется значительно дороже, чем в прошлом году, сообщает Politeka.

Пасха – семейный, щедрый праздник, но на этот раз и ощутимый для кошелька. Подорожание продуктов в Днепре особенно заметно накануне: масло, мясо, сыр и даже овощи – почти все позиции, традиционно входящие в корзину, выросли в цене.

Аналитики из "Украинского клуба аграрного бизнеса" говорят, что падение стоимости коснулось разве что бакалеи. А вот молочка, курятина и сезонные овощи – напротив, пошли вверх. К примеру, сливочное масло, без которого не обойтись в выпекании кулича, выросло на целых 71%. Сейчас за 200-граммовую пачку просят в среднем 121 гривну.

Еще один неизменный гость на праздничном столе – свиной ошейок, прибавивший 2% только за месяц, а по сравнению с прошлым годом стал стоить на 20% больше. Теперь его средняя стоимость 275 грн за килограмм. Сало, как ни странно, удерживает позицию на уровне 239, без существенных колебаний.

А вот твердый сыр за год подрос на 21%, теперь за него придется отдать 595 грн/кг. Подорожание продуктов в Днепре коснулось и овощей. Хотя цены на томаты и огурцы несколько снизились из-за увеличения импорта, по сравнению с прошлым годом они выросли на 12–25%.

Больше всего, как всегда, будет стоить мясо: за домашнюю колбасу попросят 212,50 за полкило, буженина - 303. Из молочки - твердый сыр (500 г) обойдется в 287,50, мягкий сыр - 120. Ну и как без вина: бутылка "Кагора" в среднем стоит 165 гривен.

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