Подорожание продуктов перед Пасхой в Днепре уже стало очевидным и ощутимым для местных жителей.

Подорожание продуктов перед Пасхой в Днепре стало одной из самых заметных тем последних недель, сообщает Politeka.

Почувствовать это могли все, кто зашел в магазин, чтобы присмотреться, сколько в этом году нужно выделять на праздничную корзину. Повышение стоимости затронуло именно те товары, без которых стол представить очень сложно.

Согласно последним данным Госстата, март 2025-го поставил свой "ценовой рекорд", ведь инфляция на потребительском рынке ускорилась вдвое, достигнув 1,5% за месяц, а годовая - прыгнула до 14,6%.

И наибольший вклад в эту статистику внесло именно подорожание продуктов перед Пасхой в Днепре. Инфляция на продовольствие в годовом исчислении уже составляет 17,4%.

Среди лидеров ценового увеличения – яйца. Цены на них поднялись на впечатляющие 44,7% за год, и почти пятую часть из этого – только за последний месяц. Причина такого явления, как говорят эксперты, – это сезонность и традиционно растущий спрос с уменьшением предложения.

Не отстает и подсолнечное масло. Оно прибавило в стоимости 35,4% в год, и еще 1,7% в марте. Замкнули тройку лидеров овощи, здесь произошел плюс 32,3%. К тому же возросла и стоимость масла (31,9%), хлеба (20,8%) и молока (19,5%). Аналитики подчеркивают, что в этом печальном списке почти не осталось товаров, стоимость которых не выросла.

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