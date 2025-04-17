Подорожание аренды квартир в Днепре стало заметно для местных жителей уже давно, однако цены продолжают удивлять.

Подорожание аренды квартир в Днепре ощущается едва ли не каждый раз, когда обновляется договор или при поиске нового дома, сообщает Politeka.

Эксперты говорят, что, несмотря на постоянную экономическую турбулентность и нестабильную ситуацию, спрос на однокомнатные варианты остается стабильно высоким.

Подорожание аренды квартир в Днепре во многом связано с объективными факторами: ростом тарифов на коммунальные услуги, бьющей инфляцией по покупательной способности и общим состоянием рынка недвижимости в условиях войны. Все это влияет на цены как на премиум-жилье, так и на бюджетные предложения.

По данным сервиса lun.ua, в некоторых районах еще можно найти недвижимость с относительно доступной платой. Например, в Самарском районе предложения стартуют от 3 900 грн. В Новокодацком – минимальная цена 4 000 плюс коммунальные. Сходные цифры можно увидеть и в Индустриальном, Центральном, Чечелевском районах.

Однако средняя стоимость уже значительно выше: в АНД – 12 000, в Шевченковском – 16 000, а в Соборном и вовсе достигают 17 000 гривен. И все же не останавливается спрос и город остается привлекательным для многих людей. Однако бюджетные предложения, конечно, заканчиваются очень быстро.

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