Дополнительная квитанция на квартиру в Днепре поступит до 1 июля 2025 года для всех подлежащих налогу, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба ГУ ГНС, по закону, платить придется не за всю площадь, а только за «лишние» квадраты, то есть превышающие базовый лимит. Для многоэтажек этот предел составляет 60 квадратных метров, а если речь идет о частных домах, то здесь уже установлена ​​цифра 120.

Если в собственности и то и другое, то налог начислят только на площадь, превышающую 180 квадратов в целом. Каждый владелец получит индивидуальное уведомление со всеми деталями: адресом объекта, площадью, суммой, льготами (если таковые предусмотрены).

Дополнительная квитанция на квартиру в Днепре зависит от нескольких факторов, в том числе и от решения местного совета, имеющего право корректировать ставку. Но по закону максимальное значение не может быть выше 1,5% от размера минимальной зарплаты за каждый «лишний» метр. На начало 2024 года «минималка» была 7100 грн, поэтому верхний предел – 106,5 грн.

Простой пример: если у вас жилье на 100 квадратов, то 40 из них подпадают под налогообложение. При самой высокой ставке придется выложить до 4260 гривен. Но на самом деле сумма может быть и меньше. А если дом принадлежит нескольким владельцам, каждый имеет право на свою долю «льготной» площади.

Это значит, что за недвижимость в 100 квадратов с двумя собственниками платить не придется. Это нужно будет делать, если плаща превысит 120.

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