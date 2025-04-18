Новый график автобусов на Днепропетровщине уже действие, узнайте, что именно изменилось, чтобы планировать свои поездки.

Введен новый график автобусов на Днепропетровщине на этот раз в городе Каменское, сообщает Politeka.

Новый график автобусов на Днепропетровщине включает ключевые точки города и микрорайоны, в частности, улицу Чорновола, Запорожье, центр Каменского, а также Верхние и Нижние Сады.

Как сообщает КП «Транспорт», новый график автобусов в Днепропетровской области будет действовать ежедневно, без выходных. Маршрут «ул. Черновола – Запорожье – Каменское – Верхние – Нижние сады» ввели с 16 апреля. В предприятии подчеркнули, что все разработано так, чтобы учесть и потребности горожан в будни, и активные передвижения по выходным.

Итак, согласно нововведениям, движение из Черновола (в районе Уральской) в Верхние Сады начинается уже в 6:00 утра, а прибывает - в 6:30. Следующие рейсы – 8:00, 9:00, 10:00. После обеда маршрут возобновляется в 15:00, 16:00, 18:00. То есть интервалы удобны как для утренних поездок на работу или учебу, так и для возвращения вечером.

Что касается направления на Нижние Сады, то общественный транспорт отправляется из Черновола в 7:00, 11:00 и 17:00. На конечной остановке его следует ждать через полчаса.

Важно, что маршрут работает без разделения на будни и выходные дни. Это существенно облегчает жизнь горожанам, которые теперь могут удобнее добраться до своего места назначения.

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