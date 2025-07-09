Если человек ухаживает за своим родственником преклонных лет, то может рассчитывать на деньги по уходу за пенсионером в Днепре, сообщает Politeka.net.
Однако для ее получения следует удовлетворять определенным критериям. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 23 сентября 2020 года № 859.
Это постановление регулирует механизм предоставления денег по уходу за пенсионером в Днепре лицам, осуществляющим попечительство за своими родными без профессиональной подготовки. Выплаты назначаются не медицинским или социальным работникам, а именно обычным гражданам — членам семьи, взявшим на себя обязанность ухаживать за близким человеком дома.
Чтобы иметь право на такую помощь, нужно удовлетворять определенным критериям. Во-первых, необходимо иметь подтверждение из медицинского учреждения, что пожилой человек действительно нуждается в постоянной посторонней заботе. Такой вывод могут дать врачи после обследования состояния здоровья. Во-вторых, лицо, предоставляющее поддержку, должно проживать вместе с пожилым человеком и вести с ним общее хозяйство.
Оформить деньги по уходу за пенсионером в Днепре можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо лично подать заявление, а также предоставить ряд документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код налогоплательщика (РНОКПП);
- справку о доходах;
- медицинское заключение о необходимости постоянной заботы.
Размер компенсации не фиксирован и зависит от уровня доходов семьи. Сумма пособия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом, установленным для трудоспособного лица, и средним месячным доходом на одного члена семьи. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен. То есть, если доход на одного члена семьи ниже, разница может быть компенсирована в виде денежной помощи.
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