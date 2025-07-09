Размер денег на уход за пенсионером в Днепре не фиксирован и зависит от уровня доходов семьи.

Если человек ухаживает за своим родственником преклонных лет, то может рассчитывать на деньги по уходу за пенсионером в Днепре, сообщает Politeka.net.

Однако для ее получения следует удовлетворять определенным критериям. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 23 сентября 2020 года № 859.

Это постановление регулирует механизм предоставления денег по уходу за пенсионером в Днепре лицам, осуществляющим попечительство за своими родными без профессиональной подготовки. Выплаты назначаются не медицинским или социальным работникам, а именно обычным гражданам — членам семьи, взявшим на себя обязанность ухаживать за близким человеком дома.

Чтобы иметь право на такую ​​помощь, нужно удовлетворять определенным критериям. Во-первых, необходимо иметь подтверждение из медицинского учреждения, что пожилой человек действительно нуждается в постоянной посторонней заботе. Такой вывод могут дать врачи после обследования состояния здоровья. Во-вторых, лицо, предоставляющее поддержку, должно проживать вместе с пожилым человеком и вести с ним общее хозяйство.

Оформить деньги по уходу за пенсионером в Днепре можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо лично подать заявление, а также предоставить ряд документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код налогоплательщика (РНОКПП);

справку о доходах;

медицинское заключение о необходимости постоянной заботы.

Размер компенсации не фиксирован и зависит от уровня доходов семьи. Сумма пособия рассчитывается как разница между прожиточным минимумом, установленным для трудоспособного лица, и средним месячным доходом на одного члена семьи. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2920 гривен. То есть, если доход на одного члена семьи ниже, разница может быть компенсирована в виде денежной помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто заплатит в шесть раз больше.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какими они могут быть.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцев готовы поддержать, список бесплатных услуг.