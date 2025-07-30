В этом материале вы можете ознакомиться с актуальными вакансиями о работе в Днепре для пенсионеров и не только.

В Днепре есть много вариантов работы для пенсионеров, поэтому можно найти вакансию, соответствующую вашим умениям и пожеланиям по заработной плате, пишет Politeka.

Например, популярный сервис доставки в Днепре ищет курьеров и курьеров на вело-, мото- или автотранспорте. График гибкий – вы самостоятельно решаете, когда работать. Заработная плата может составлять до 45 тысяч гривен в месяц, при этом выплаты могут производиться ежедневно или еженедельно.

Для тех пенсионеров, которые имеют водительские права категории В, подойдет вакансия водителя такси. Желательно иметь опыт вождения от одного года. Зарплату обещают в районе 32-42 тыс. грн, график работы тоже свободный, сообщает Politeka.

Пенсионеров также готовы взять на должность кладовщика-приемника на разные предприятия в Днепре. В обязанности входит фасовка и сбор товара по накладным, выгрузка/загрузка товара. Средняя зарплата составляет 18 тысяч гривен, возможны также бонусы, переработки оплачиваются дополнительно.

Уборщицам/хозяйкам в гостинично-ресторанных комплексах и на предприятиях предлагают от 14 до 19 тыс. грн в месяц. Кроме того, некоторые работодатели обещают бесплатное питание и трансфер.

Охранник в торговом центре может получать около 18 тысяч гривен, женщины также могут подаваться на такие вакансии. Нужно обеспечивать порядок на территории центра и предупреждать конфликтные ситуации.

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