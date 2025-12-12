Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різноманітні сфери діяльності та забезпечує стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена у численних напрямках, повідомляє Politeka.

За даними Work.ua, вакансії охоплюють сфери виробництва, логістики та торгівлі, що дозволяє обирати роботу відповідно до навичок та потреб.

У Дніпрі компанія «Інтерпайп» пропонує посади на виробництві. Працевлаштування доступне для людей без досвіду, студентів і осіб з інвалідністю. Зарплата коливається від 20 000 до 35 000 гривень із двома виплатами на місяць. Крім цього, роботодавець забезпечує транспорт, харчування, медичне страхування та можливість отримати металургійну освіту. Працівники можуть розраховувати на гнучкий графік, професійний розвиток та підтримку колективу.

АЗК «ОККО» шукає касирів-продавців. Обов’язки включають продаж пального, обслуговування клієнтів, реалізацію товарів магазину та підготовку продукції кафе за встановленими стандартами. Гарантується офіційне оформлення з першого дня роботи, оплачувана відпустка, регулярні виплати, страхування та допомога колег. Для чоловіків необхідні паспорт і документи військового обліку. Досвід у торгівлі є перевагою, але не обов’язковий.

У Кривому Розі сервіс Glovo набирає кур’єрів на різні види транспорту — пішки, велосипедом, мотоциклом або автомобілем. Винагорода може досягати 35 000 гривень на місяць із щоденними або щотижневими розрахунками. Працівники застраховані під час виконання замовлень. Водіям необхідні паспорт, права та техпаспорт; військовий квиток не потрібен.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різноманітні сфери діяльності та забезпечує стабільний дохід, медичні й соціальні гарантії, а також гнучкі умови для тих, хто прагне залишатися активним і самостійним у щоденному житті.

