Графіки відключення світла у Дніпропетровській області будуть введені на 5 лютого у зв'язку з профілактичними та плановими роботами, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 лютого.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Китайгородська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 18 години в таких населених пунктах:

Кравцівка вулиці — Селянська; Сокільська; Українська; Березівський пров.; Вишневий пров.; Польовий пров.; Солдатський пров.

— Селянська; Сокільська; Українська; Березівський пров.; Вишневий пров.; Польовий пров.; Солдатський пров. Рибалки вулиці — Польова; Садова; Українська; Центральна; Шевченка; Шевченківська; Орловський пров.; Шевченківський пров.

— Польова; Садова; Українська; Центральна; Шевченка; Шевченківська; Орловський пров.; Шевченківський пров. Щербинівка вулиці — Степова; Українська; Шевченка.

Електромережі будуть проводити профілактичні роботи в межах Павлоградська територіальна громада. Знеструмлення охоплять Павлоград. Вони будуть діяти за такими адресами:

З 9-00 до 19-00 вулиці: Алексеєва, Вернадського Володимира, Вокзальна, Західна, Космонавтів, Костенко Ліни, Перемоги, Робітнича, Співуча, Черешнева.

05 лютого через планові роботи в мережах міста Жовті Води, вимикатимуть електрику з 08:00 до 17:00 за адресами:

Абрикосова, Авангардна, Геологічна, Музейна, Національної гвардії України, Олімпійська, Польова, Рудна, Саксаганська, Спортивна, С. Шилова, Щаслива, Вишневий, Гірницький, Межевий, Удільний.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

