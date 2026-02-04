Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі триває у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Міський Департамент соціальної політики організовує регулярну видачу продуктових наборів для мешканців тимчасових центрів та шелтерів. Ініціатива спрямована на підтримку соціально вразливих груп, які опинилися у складних обставинах через переселення або військові дії.

Отримати допомогу можуть люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники малолітніх або недієздатних осіб, а також діти віком від 3 до 18 років. Продуктові набори також надають переселенцям під опікою Дніпровського міського центру соціальних служб. Нові ВПО, що вперше отримали довідку і мешкають у МТКП, можуть скористатися допомогою одноразово навіть без входження до перелічених категорій.

Обов’язковою умовою є реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за адресою фактичного тимчасового проживання. Кожен пакет сформований з урахуванням базових потреб і містить продукти тривалого зберігання: консерви м’ясні та рибні, паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, чай, кава, цукор, макарони, галети, мед і джем.

Для отримання допомоги переселенці подають документи до управління соціального захисту за місцем перебування: паспорт або посвідчення, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається один раз на місяць. Своєчасне звернення дозволяє отримати повний набір без черг і бюрократичних перепон. Програма не лише забезпечує базові потреби, але й допомагає переселенцям швидше адаптуватися до життя у нових умовах, підтримуючи стабільність і безпеку родин.

