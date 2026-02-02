Обмеження руху транспорту в Дніпрі запровадять на окремих ділянках міських вулиць у зв’язку з підготовкою до будівництва нової кабельної лінії.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі передбачаються на період з 5 лютого до 4 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як стало відомо з проєкту розпорядження міського голови, обмеження руху транспорту в Дніпрі стосуватимуться вулиць Академіка Чекмарьова і Героїв Крут.

Згідно з документом, у цей період у місті можуть тимчасово звузити проїзні частини, внутрішньоквартальні проїзди та окремі тротуари. Зокрема, йдеться про ділянки в районі будинків №3, 5 та 7 на вулиці Академіка Чекмарьова.

Крім того, аналогічні обмеження транспорту в Дніпрі можливі поблизу будинків 12 та 14 на вулиці Героїв Крут.

Заплановані зміни організації руху пов’язані з проведенням робіт із будівництва кабельної лінії, які, за попередніми розрахунками, триватимуть майже місяць.

У міських службах зазначають, що вказанні нововведення матимуть тимчасовий характер і діятимуть виключно на період виконання інженерних робіт.

На час проведення будівництва виконавці зобов’язані огородити зону робіт, встановити сигнальне освітлення та тимчасові дорожні знаки. Також передбачено забезпечення безпечного проходу пішоходів у місцях звуження тротуарів і проїздів.

Окрему увагу планують приділити організації проїзду для автомобілів. Згідно з вимогами проєкту розпорядження, підрядники мають розробити та погодити тимчасову схему об’їзду, щоб мінімізувати незручності для водіїв.

У міській владі наголошують, що такі заходи є стандартною практикою під час проведення робіт на інженерних мережах у межах житлової забудови.

