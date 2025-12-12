Работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает различные сферы деятельности и обеспечивает стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​по многочисленным направлениям, сообщает Politeka.

По данным Work.ua , вакансии охватывают сферы производства, логистики и торговли, что позволяет выбирать работу в соответствии с навыками и потребностями.

В Днепре компания Интерпайп предлагает должности на производстве. Трудоустройство доступно для людей без опыта, студентов и лиц с инвалидностью. Зарплата колеблется от 20 000 до 35 000 гривен с двумя выплатами в месяц. Кроме того, работодатель обеспечивает транспорт, питание, медицинское страхование и возможность получить металлургическое образование. Работники могут рассчитывать на гибкий график, профессиональное развитие и поддержку коллектива.

АЗК «ОККО» ищет кассиров-продавцов . Обязанности включают в себя продажу горючего, обслуживание клиентов, реализацию товаров магазина и подготовку продукции кафе по установленным стандартам. Гарантируется официальное оформление с первого дня работы, оплачиваемый отпуск, регулярные выплаты, страхование и помощь коллег. Для мужчин необходимы паспорт и документы военного учета. Опыт в торговле является преимуществом, но не обязателен.

В Кривом Роге сервис Glovo набирает курьеров на разные виды транспорта – пешком, велосипедом, мотоциклом или автомобилем. Вознаграждение может достигать 35 000 гривен в месяц с ежедневными или еженедельными расчетами. Работники застрахованы при выполнении заказов. Водителям необходимы паспорт, права и техпаспорт; военный билет не требуется.

Итак, работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает различные сферы деятельности и обеспечивает стабильный доход, медицинские и социальные гарантии, а также гибкие условия для тех, кто стремится оставаться активным и самостоятельным в повседневной жизни.

