Українцям розповіли про те, чи чекати на дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області поки не загострюється, але ціни на яблука зростають, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області наразі не спостерігається, проте стрімке здорожчання яблук вже відчувають споживачі. В Україні та Польщі запаси плодів у сховищах зменшуються, а високий експортний попит підштовхує ціни вгору.

Аналітики відзначають, що через втрати врожаю від заморозків та складності зберігання пропозиція якісних яблук залишається обмеженою. Це змушує ринок адаптуватися до нових цінових максимумів, особливо для плодів преміальної якості.

Додатковим фактором подорожчання в Україні є удари по енергетичній інфраструктурі. Використання дизель-генераторів для холодильників значно підвищує собівартість продукції, пояснюють експерти.

Ситуація в Європі теж різниться: Нідерланди та Бельгія мають великі запаси, тиснучи на ціни, а у східноєвропейському регіоні дефіцит яблук відчутний. Польські фермери після святкового періоду обмежені в запасах, що також впливає на вартість.

Експерти прогнозують, що в лютому ціновий тиск посилиться через скорочення запасів у США та логістичні проблеми в портах. Власні канали збуту стають критично важливими, оскільки дешевші яблука промислового калібру залишаються доступними, а преміальна продукція продовжує дорожчати.

Таким чином, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області не очікується, але ринку доведеться адаптуватися до зростання цін на популярні плоди.

Мешканцям регіону радять планувати закупівлі заздалегідь і звертати увагу на якість продукції при покупці.

