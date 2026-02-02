Подорожчання продуктів у Дніпрі на початку 2026 року стало помітним для покупців одразу в кількох категоріях товарів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі фіксується за даними офіційного сайту Мінфіну та охоплює кілька товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Упродовж січня мешканці міста могли побачити зміну цін у великих торговельних мережах, де вартість окремих позицій зросла у порівнянні з груднем 2025 року.

Зокрема, увагу привернула сметана Президент 15% у фасуванні 350 гр, яка ще у грудні коштувала в середньому 55,51 грн, а у січні її середня вартість зросла до 57,69 грн.

У магазинах Auchan цей продукт 26.01.2026 продавали по 57,40 грн, у Metro по 56,68 грн, а у Novus по 58,99 грн, що чітко показує загальну тенденцію подорожчання продуктів у Дніпрі.

Відчутні зміни торкнулися й консервованих овочів. Кукурудза Верес у банці 340 гр у грудні 2025 року мала середню ціну 54,09 грн, тоді як у січні 2026 середній показник піднявся до 56,42 грн.

У мережі Auchan 18.01.2026 кукурудза коштувала 54,50 грн, у Megamarket ціна сягнула 68,40 грн, у Metro вона становила 57,77 грн, а у Novus покупці могли знайти товар за 44,99 грн.

Подорожчання продуктів у Дніпрі також яскраво проявилося у сегменті м’ясних виробів, зокрема вареної ковбаси.

Ковбаса варена Алан лікарська у січні 2026 року коштувала в середньому 479,46 грн за 1 кг, тоді як у грудні 2025 середня ціна становила 426,30 грн.

У магазинах Auchan 18.01.2026 цей продукт продавали по 439,00 грн, у Megamarket ціна досягала 506,40 грн, у Metro ковбаса коштувала 478,44 грн, а у Novus 17.01.2026 її продавали по 494,00 грн за кілограм.

