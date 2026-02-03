Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі стало одним з напрямів роботи міських соціальних служб, які з початком повномасштабної війни адаптувалися до нових викликів і потреб людей.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі у приміщеннях міського територіального центру соціального обслуговування почали надавати після звернення колег з Донеччини, які потребували допомоги з розміщенням переселенців, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі передбачає формат тимчасового прихистку для вразливих груп населення.

Територіальний центр, що до війни опікувався людьми похилого віку та особами з інвалідністю з числа незахищених верств населення міста, не припинив роботу навіть після запровадження воєнного стану.

Частина необхідних ресурсів надходила завдяки благодійним ініціативам та підтримці волонтерів, що дозволило розширити можливості центру в умовах війни.

З початком активних бойових дій відділення територіального центру Індустріального району в найкоротші строки було пристосоване для розміщення переселенців з Донеччини.

Приміщення підготували для довготривалого перебування людей, створивши умови для відпочинку, приготування їжі, прийому їжі та дотримання базових гігієнічних потреб.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі у цьому відділенні стало реальним прихистком для людей різного віку, серед яких були дорослі, діти та літні особи.

Завдяки залученню волонтерів і благодійних фондів мешканців центру забезпечили гарячими обідами та питною водою.

Для тих, хто мав особливі потреби за станом здоровʼя, організували дієтичне харчування. Працівники відділення також надавали психологічну допомогу людям, які пережили евакуацію та втрату домівок.

